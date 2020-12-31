2021 Milli Piyango amorti sonuçları sorgulama işlemi hız kazanıyor. 2021 yılbaşı özel çekilişinde heyecan dorukta. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti çekilişi yapılacak ve amorti kazanan rakamlar açıklanacak. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından biletlerinin son 2 rakamı çıkanlar amorti kazanmış oluyor. Amorti hangi numaralara çıktı? Yani çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar amorti kazandıkları halde, bilet tutarı kadar ödeme alıyor. İşte, 2021 Milli Piyango amorti çıkan rakamlar...