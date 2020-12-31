31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş yeni yıla zengin olma hayali kurarak giriyor. Milyonlarca lira dağıtacak Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için heyecan sürüyor. Bilet alanlar hangi numara ve rakamlara ikramiye çıktığını araştırmayı sürdürüyor. İşte, Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 20:06
  • 1
  • 10
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango çekilişinin başlamasının ardından kazanan numararlar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Milli Piyango'da ikramiye kazanmak için bilet alan milyonlar son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye verildiğini öğrenmek istiyor. İşte, Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar verdiği henüz belli olmadı. Her yıl rakamlar değişiklik gösteriyor.

  • 3
  • 10
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

AMORTİ NE KADAR ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

  • 4
  • 10
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

  • 5
  • 10
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?
Milli Piyango son 2-3-4 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2021 yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar, kaç TL veriyor?

NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz: