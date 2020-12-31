Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Canlı yayında açıklanacak numaralar ile birlikte kazanan biletler belli olacak. Yılbaşı çekilişlerinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı oluyor. İşte, Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı?