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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı?
Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Canlı yayında açıklanacak numaralar ile birlikte kazanan biletler belli olacak. Yılbaşı çekilişlerinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı oluyor. İşte, Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı?
Giriş Tarihi: 31.12.2020 19:46
Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişlerinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı oluyor. 31 Aralık akşamı yılbaşı çekiliş sonrasında büyük ikramiyenin çeyrek, yarım ve tam bilete mi çıkacağı belli olacak. Canlı yayında belli olacak rakamlar sonrasında kazanan biletler açıklanacak. İşte, Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı ikramiye hangi bilete çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME, HANGİ İLE ÇIKTI?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı belli olacak. Kazanan rakam belli olduğunda hangi ile çıktığı belli olacak. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?
Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL Çeyrek bilet: 25 TL