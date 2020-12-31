MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULA

Milli Piyango Online tarafından 31 Aralık'ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste SABAH'ta! 14.30'da canlı yayınlamaya başlayan yılbaşı çekilişinde, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'te gerçekleştirilecek ve satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en hızlı ve kesintisiz olarak MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları sabah.com.tr'de yerini alacak. 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, 1000 TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazandıran rakamları haberimizden görüntüleyebilirsiniz.