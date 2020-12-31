Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zengin olma hayali kuranlar Milli Piyango biletlerini almış durumda. Yılbaşına özel olarak gerçekleşen ve büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu çekiliş için halen bilet almamış olanlar satışın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. İşte, Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi?