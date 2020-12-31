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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi? Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi?
Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 14:30'da başlayan çekilişler sonrasında kazanan numaralar belli olmaya başladı. Yeni yıla zengin olma umuduyla giren vatandaşlar biletlerini çoktan almıştı. Büyük yılbaşı çekilişine kısa süre kala vatandaşlar Milli Piyango bilet satışlarının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte, Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 19:30
Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zengin olma hayali kuranlar Milli Piyango biletlerini almış durumda. Yılbaşına özel olarak gerçekleşen ve büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu çekiliş için halen bilet almamış olanlar satışın ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. İşte, Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar? Milli Piyango bilet satışı sona erdi mi, bitti mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2021 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Öte yandan tarihin en büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor…
BİLET SATILARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?
Şans oyununu oynayan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladılar. Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2021
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ilişkin tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı şu şekilde;
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.