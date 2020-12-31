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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar... Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar...
Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango çekilişi saat 14:30'da canlı olarak yayınlanmaya başladı. Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar son saatlerde arama trendlerinde ilk sırada yer almayı başarıyor. 5.000 TL ve 10.000 TL çekiliş sonuçlarının saat 17:00'a kadar belli olması bekleniyor. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:23
Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango biletlerini alan vatandaşlar sihirli rakamları yakından takip ediyor. Şu ana kadar 10 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Heyecanı yaşayan vatandaşlar, geriye kalan sonuçları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango 5 bin TL ikramiye kazanan numaralar açıklanmaya başladı. İşte kazandıran numaralar;
6868570
8662322
8208946
8410699
3607765
2430848
0054528
8771885
8496208
3293200
0147175
6192272
4574408
6598220
3525852
0543397
6163466
5637318
9464593
7668484
1063841
7598453
0120602
5573827
4514241
7513568
5343144
2673558
9779237