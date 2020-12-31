Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango biletlerini alan vatandaşlar sihirli rakamları yakından takip ediyor. Şu ana kadar 10 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Heyecanı yaşayan vatandaşlar, geriye kalan sonuçları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Milli Piyango 2021 çekilişi 5000 TL ikramiye kazanan numaralar ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5000 TL kazanan rakamlar...