Milli Piyango 2021 çekilişi 10.000 TL ve 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 10.000 TL kazanan rakamlar...

Milli Piyango 2021 çekilişi 10.000 TL ve 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango 2021 çekilişi 10.000 TL ve 10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar özellikle son saatlerde arama motorlarında araştırılıyor. Milli Piyango çekilişini başlamasının ardından kazanan numaralar merak konusu oldu. Şu ana kadar, 10 bin TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Gözler birazdan açıklanacak olan 5 bin TL ikramiye tutarına çevrildi. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 10.000 TL kazanan rakamlar...