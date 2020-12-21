Milli Piyango 2020 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala vatandaşlar bilet fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı birçok bayinin önünde uzun uzun kuyruklar oluşmaya başladı. İşte, Milli Piyango 2020 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu mu? Nimet abla...