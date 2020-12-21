Kimsenin aklına gelmeyecek reçeli yaptı! Paraya para demiyor! Yurt dışında gördü hayatı değişti...

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor." şeklinde ifade etti.

Birçok ülkeden talep olduğu belirten Coşkun "Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Papaya, karaciğer kanserine karşı etkili bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum yönünden zengindir. " dedi.

Vitamın bakıından zengin olduğundan bahseden Coşkun "A, B1, B2, B5 vitaminlerini barındırır. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde talep görüyor. Ülkemizde de tüketiminin artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.