200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

AK Parti'nin 49 maddelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu hakkındaki değişiklik teklifini Meclis'e sunması ile birlikte uzman çavuşa kadro araştırılmaya başlandı. MHP tarafından önerilen sözleşmeli personelin dışında kalan uzman çavuşlara yönelik kadro önerinin son durumu merak ediliyor. 49 maddelik yasa teklifi ile birlikte kıdemli binbaşı ve astsubayların özlük hakları, kadrosuzluk nedeniyle emekli olanlara aylık bağlanması gibi konular yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...