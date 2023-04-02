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Haberler Galeri 200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

AK Parti'nin 49 maddelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu hakkındaki değişiklik teklifini Meclis'e sunması ile birlikte uzman çavuşa kadro araştırılmaya başlandı. MHP tarafından önerilen sözleşmeli personelin dışında kalan uzman çavuşlara yönelik kadro önerinin son durumu merak ediliyor. 49 maddelik yasa teklifi ile birlikte kıdemli binbaşı ve astsubayların özlük hakları, kadrosuzluk nedeniyle emekli olanlara aylık bağlanması gibi konular yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 14:56
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200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

Uzman çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan 49 maddelik ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu hakkındaki değişiklik teklifinin detayları merak ediliyor. Teklifle birlikte 1999 sonrası işe başlayan ve 1 Şubat 2018 itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara emekli aylığı bağlanacak. Peki 200 bin uzman çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

UZMAN ÇAVUŞA KADRO SON DURUM!

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlanmıştı. Ancak henüz uzman çavuşa kadroya ilişkin yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

AK Parti ve MHP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı.

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200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

49 maddelik yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

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200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!

Teklif yasalaşırsa, harp ve vazife malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar asgari ücretin altında olamayacak.