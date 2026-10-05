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Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Hızlı Tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 2

İKİNCİ SET HIZLA ŞEKİLLENİYOR

İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 3

HEDEF İKİ YILDA 14 SET

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 4

577 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 5

Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydeden Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in kritik sistemlerinde de yerli imkanların kullanıldığını aktardı.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 6

İLK SETİN TESTLERİ DEVAM EDİYOR

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.

Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı 7
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