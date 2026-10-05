Milli Hızlı Tren'de ikinci set yolda! Bakan Uraloğlu yeni hedefi açıkladı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Hızlı Tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ SET HIZLA ŞEKİLLENİYOR İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF İKİ YILDA 14 SET Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

577 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.