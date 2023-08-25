HaberlerGaleriMiktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
Emekli ve asgari ücretlilere yönelik yapılan maaş zammının ardından, sosyal yardımların da artması bekleniyor. Temmuz ayında birçok alanda maaşlar güncellenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardım ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sosyal yardım ödeme miktarlarına dair detaylar merakla takip ediliyor. İşte son gelişmeler!