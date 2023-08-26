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Haberler Galeri Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

Emeklilerin promosyon ödemelerini titizlikle izlemesi, bankalar arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. Bankalar, emeklilere özel çekici avantajlar sunarak birbirleriyle yarışıyor ve emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu rekabet, daha avantajlı teklifler sunma çabalarını artırıyor. Ancak genellikle emeklilerin bu promosyonlardan yararlanabilmek için üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bu durum, emeklilerin tercih yaparken dikkatli değerlendirmeler yapmasını sağlıyor. İşte yeni ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 15:32
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Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

Temmuz ayındaki maaş zammının ardından emekliler arasında büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Geçmiş yıllarda genellikle 750 TL civarında olan promosyon ödemeleri, bugünlerde 10 bin TL'yi aşan miktarlara yükselerek ilgi odağı haline geldi. Bu artış, emekliler arasında farklı bankalar arasında tercih yapma düşüncesini alevlendirdi. Emekliler, daha yüksek promosyon ödemeleri alabilmek için farklı bankaların tekliflerini titizlikle değerlendiriyor ve en avantajlı seçeneği belirlemeye çalışıyor. İşte, yeni ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

YAPI KREDİ:

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

AKBANK:

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 3.000 TL chip-para ile birlikte 10.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

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Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

GARANTİ BBVA:

Garanti BBVA'ya, 7.500 TL'ye varan nakit banka emekli maaş promosyonu veriyor.

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Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

QNB:

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.