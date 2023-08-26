Maaşa ek hesaplara yatacak! Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...

Emeklilerin promosyon ödemelerini titizlikle izlemesi, bankalar arasındaki rekabeti daha da alevlendirdi. Bankalar, emeklilere özel çekici avantajlar sunarak birbirleriyle yarışıyor ve emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu rekabet, daha avantajlı teklifler sunma çabalarını artırıyor. Ancak genellikle emeklilerin bu promosyonlardan yararlanabilmek için üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bu durum, emeklilerin tercih yaparken dikkatli değerlendirmeler yapmasını sağlıyor. İşte yeni ödeme miktarları...