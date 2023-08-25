MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Emekli maaş zammında kritik veri geldi! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmasının ardından, emekliler ek zam için detayları merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Bu durum, Ocak ayı zam oranı için geriye 5 aylık enflasyon verisinin kaldığını gösteriyor. Emekliler, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları yakından takip ederek, ek zam konusundaki gelişmeleri beklemeye devam ediyor. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi de açıklandı. İşte emekli maaş zammı için detaylar...