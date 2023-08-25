HaberlerGaleriMB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Emekli maaş zammında kritik veri geldi! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Emekli maaş zammında kritik veri geldi! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
Başkan Erdoğan'ın "Emeklileri memnun edecek adımlar atacağız" açıklamasının ardından, SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam tahminleri gündemde. Seyyanen artış ve taban maaşların yükseltilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar sürerken, uzman hesaplamalarına göre en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira seviyesine çıkabilir. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplamalarda hız kazandı. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?