Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi de gündemde. Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e sevk edilecek.