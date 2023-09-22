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Haberler Galeri Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

Milyonlarca emekli, 2024 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözlerini maaşlarına çevirdi. Yeni düzenlemelerin ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam ve Cumhuriyet ikramiyesi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bunların akabinde ise rekabetini sürdüren bankalar yeni promosyon miktarlarını duyuruyor. Eylül ayı bitmeden bu ödemelerden yararlanmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, banka banka güncel promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 22.09.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 05:54
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Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

Milyonlarca emekli, heyecanla ek zam ve 3. ikramiye açıklamalarını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürerken, kök aylığın ve taban aylık ödemesinin artırılması planlanıyor. Bu gelişmelerin akabinde bankaların promosyon yarışı da devam ediyor. 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara 10.000 TL'ye varan nakit ödeme yapılıyor. İşte, en yüksek promosyonu veren bankalar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

EMEKLİYE ZAM YOLDA!

Memur ve emekli vatandaşlar, yapılacak zam oranları hakkında araştırmalar yapıyor. Masada birçok formül var iken öncelik 1 Ekim yani Meclis'in açılacağı tarihte. Uzun bir bekleyişin ardından, vatandaşlar yeni maaşlarına kavuşacak.

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Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Emekli maaşlarına zamma dair 3 formül gündemde; Seyyanen zam, en düşük maaşa zam ve oransal artış.

Bakanlık kadrosunda değerlendirip Kabine'ye sunulacak olan zam konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

SEYYANEN ZAM...

Kulislerdeki tahminlere göre ise, emeklilere seyyanen zam öngörülüyor. Bu kapsamda 2024 yılına girmeden emekliler maaşlarında artış yaşayacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı.

Selvi, seyyanen zam olacağını belirterek, "İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde" dedi.

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Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...

CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi de gündemde. Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e sevk edilecek.