22 Eylül 2023, Cuma
Miktarlar güncellendi! 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! 2024 maaş zammına ek + 10.000 TL ödeme...
Milyonlarca emekli, 2024 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözlerini maaşlarına çevirdi. Yeni düzenlemelerin ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam ve Cumhuriyet ikramiyesi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bunların akabinde ise rekabetini sürdüren bankalar yeni promosyon miktarlarını duyuruyor. Eylül ayı bitmeden bu ödemelerden yararlanmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, banka banka güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 22.09.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 05:54
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