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ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi: Sıçrama yapacak

Son dönemde Türkiye Yüzyılı ile birlikte başlayan ekonomideki olumlu gelişmeler, ekonomi yönetiminin ABD'de yaptığı temaslara da yansıdı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma konusunda iştahının yüksek olduğu dikkat çekerken, önümüzdeki süreçte özellikle doğrudan yapılan yatırımlarda sıçrama yaşanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 07:40
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ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, para politikasındaki normalleşme ve fiyat istikrarına odaklanan Orta Vadeli Program, son dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisini artırdı. Hisse senedi ve tahvil piyasasında özellikle son 2.5 ayda ciddi yabancı girişi gözlenirken, bu dönemde bankalar ve reel sektör 10.4 milyar dolar dış finansman sağladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2 yıl aradan sonra Türkiye'nin görünümünü yükseltirken, risk pirimi de 400'ün altına geriledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

FON GİRİŞİ HIZLANIR
Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatı teyit eden gelişmelerin yansımaları, ekonomi yönetiminin son 2 gündür ABD'de gerçekleştirdiği temaslara da damga vurdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na 200'e yakın yatırımcı katıldı.

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ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

Bu yatırımcıların 150'sini ABD'li yatırımcılar oluşturdu. Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programın hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştı. Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, "Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum" dedi.

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ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

YATIRIMDA SIÇRAMA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi yönetiminin bakanları olarak önemli yatırım toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Bolat, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında ABD Ticaret Odası ile TOBB tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini bildirdi. Bolat, "Türkiye'nin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Doğrudan yatırımlarda sıçrama bekliyoruz" dedi.

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ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

YATIRIMCILARIN İLGİSİ BÜYÜK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye çok büyük bir ilgi duyduğunu ifade ederek, yatırımcı toplantılarının Türkiye'ye yatırımı hızlı bir şekilde çekeceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye'yi herkesin çok merak ettiğini aktaran Yalçındağ, yatırımcılarda "Türkiye iştahının" çok fazla olduğunu gördüğünü ifade etti. Yalçındağ, son yıllarda yaptıkları çalışmaların geri dönüşünü almaya başladıklarını belirterek, "ABD ile 2018'de 20 milyar doların altında olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 32 milyar doları aştı. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. 5 yıl içerisinde bunu yakalamak istiyoruz" dedi.