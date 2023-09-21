ABD’de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi: Sıçrama yapacak

YATIRIMCILARIN İLGİSİ BÜYÜK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye çok büyük bir ilgi duyduğunu ifade ederek, yatırımcı toplantılarının Türkiye'ye yatırımı hızlı bir şekilde çekeceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye'yi herkesin çok merak ettiğini aktaran Yalçındağ, yatırımcılarda "Türkiye iştahının" çok fazla olduğunu gördüğünü ifade etti. Yalçındağ, son yıllarda yaptıkları çalışmaların geri dönüşünü almaya başladıklarını belirterek, "ABD ile 2018'de 20 milyar doların altında olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 32 milyar doları aştı. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. 5 yıl içerisinde bunu yakalamak istiyoruz" dedi.