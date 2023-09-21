21 Eylül 2023, Perşembe
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi: Sıçrama yapacak
Son dönemde Türkiye Yüzyılı ile birlikte başlayan ekonomideki olumlu gelişmeler, ekonomi yönetiminin ABD'de yaptığı temaslara da yansıdı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma konusunda iştahının yüksek olduğu dikkat çekerken, önümüzdeki süreçte özellikle doğrudan yapılan yatırımlarda sıçrama yaşanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 07:40
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