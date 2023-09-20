Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Uzman isim altının ikiye katlanacağı tarihle ilgili tahminlerini belirtip yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı.

Uzman isim güvenilir liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarında 3 bin 500 TL rakamını telaffuz etti.

"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında.