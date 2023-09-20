HaberlerGaleriAltın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...
Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...
Altın fiyatları, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in FED faiz kararı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanın altın fiyatlarının ikiye katlanacağı tahmini, yatırımcılar arasında önemli bir konu haline geldi. İşte 20 Eylül Fed faiz kararıyla birlikte değişen fiyatlar...