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Haberler Galeri Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Altın fiyatları, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in FED faiz kararı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanın altın fiyatlarının ikiye katlanacağı tahmini, yatırımcılar arasında önemli bir konu haline geldi. İşte 20 Eylül Fed faiz kararıyla birlikte değişen fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 21:24
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Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Altın fiyatları, FED faiz kararları gibi önemli ekonomik gelişmelere oldukça hassas bir şekilde tepki verebilen bir varlık olarak bilinir. FED'in faiz kararları, ekonomik görünüm ve enflasyon endişeleri gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle altın yatırımı yapanlar, uzman görüşlerini ve piyasa analizlerini dikkatle takip ediyorlar. İşte Fed sonrası gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Uzman isim altının ikiye katlanacağı tarihle ilgili tahminlerini belirtip yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı.

Uzman isim güvenilir liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarında 3 bin 500 TL rakamını telaffuz etti.

"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında.

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Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.

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Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil.

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Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...

Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi.