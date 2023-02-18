Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin zamlı şekilde hesaplara yatacağını açıkladı. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!