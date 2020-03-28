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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Migros Sanal Market hangi illerde var? Migros Market tarafından yapılan açıklamada, tüm online satış şubelerine personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Migros Sanal Market, Migros mağazasında bulunan tüm ürünleri kapıda teslim hizmeti sunuyor. Migros Sanal Market için yapılacak 1000 personel alımına başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.03.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 14:15
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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Migros Sanal Market hangi illerde var? Migros tarafından yapılan açıklamaya göre, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni personel alımı yapılacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak. Peki, Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

MİGROS PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Migros marketlere toplam 1000 adet personel alımı yapılacak. Migros Sanal Market ekibine katılmak için başvurular basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz.

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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz. Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz."

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Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

MİGROS SANAL MARKET HANGİ İLLERDE VAR?

Aşağıdaki linke tıklayarak Migros mağazalarına ulaşabilirsiniz

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