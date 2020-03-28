Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?

1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Ancak sosyal yardım şartları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.