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Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Peki, sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
Giriş Tarihi: 28.03.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 14:44
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