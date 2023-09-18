Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, milyonlar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Meclis'in açılmasıyla birlikte, esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren önemli düzenlemelerin gündeme geleceği bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler arasında faizsiz kredi imkanları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam ve ikramiye artışları, taşeron işçilere kadro müjdeleri gibi birçok önemli madde bulunuyor.