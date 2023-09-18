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Haberler Galeri Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

1 Ekim tarihinde açılacak Meclis gündeminde yerini alacak olan 2. Torba Yasa, geniş bir yelpazede milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirecek önemli düzenlemeler içeriyor. Faizsiz kredi imkanları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam ve ikramiye artışları, taşeron işçilere kadro müjdeleri gibi maddeler, 2. Torba Yasa'nın dikkat çeken başlıklarından bazıları. İşte bu yasa ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 19:51
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Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, milyonlar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Meclis'in açılmasıyla birlikte, esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren önemli düzenlemelerin gündeme geleceği bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler arasında faizsiz kredi imkanları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam ve ikramiye artışları, taşeron işçilere kadro müjdeleri gibi birçok önemli madde bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

Hazırlığı yapılan, Ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba yasa tasarısında gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemelerin yer alması söz konusu olacak.

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Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

GENÇLERE YÖNELİK ADIMLAR

İlk etapta AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı Paketi'ne yönelik düzenlemelerin torba yasa tasarısıyla Meclis'in gündemine taşınması bekleniyor.

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Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

Aile ve Gençlik Bankası kurulurken, bu kapsamda evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği başlatılacak. Üniversitelilere vergisiz bilgisayar ve telefon ile ücretsiz internet desteği de hayata geçirilecek. Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak, emekliliği destekleyecek adımlar da atılacak.

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Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT’siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR’LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…

PRİM DESTEĞİ GELİYOR

Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılamasına yönelik düzenleme yapılacak. Yeni torba yasa tasarısıyla Meclis'e taşınması beklenen düzenlemeyle, isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği sağlanacak.