HaberlerGaleriTorba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
1 Ekim tarihinde açılacak Meclis gündeminde yerini alacak olan 2. Torba Yasa, geniş bir yelpazede milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirecek önemli düzenlemeler içeriyor. Faizsiz kredi imkanları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam ve ikramiye artışları, taşeron işçilere kadro müjdeleri gibi maddeler, 2. Torba Yasa'nın dikkat çeken başlıklarından bazıları. İşte bu yasa ile ilgili detaylar...