Kuyumcular 39.991 TL'den havada kapıyor! Kıyıda, köşede yastık altında 1 tane olana piyango vurdu

Altın, sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde, ekonomik krizler, enflasyon ve jeopolitik riskler gibi çeşitli faktörlerden korunma amacıyla da tercih edilmektedir. Altının bu koruyucu özelliği, onu yatırım portföylerinde stratejik bir yer edinmeye yönlendirmektedir. Özellikle Türkiye'de ve dünya genelinde altına olan talep, bu güvenli liman arayışının bir yansıması olarak sürekli artış göstermektedir.