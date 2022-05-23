Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar sürüyor. Öte yandan düzenlemeye ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Memur ve emeklilerin maaşlarında ne kadar artış yapılacağı merak edilirken, mesleklere göe yeni maaşlar yeniden hesaplandı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat maaşı ne kadar artacak? İşte cevaplar...