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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mayıs sonunda açıklanacağı duyurulan yeni düzenlemenin detayları belli olurken, memur maaşlarında ne kadar artış yapılacağı merak edilmeye başlandı. Meslek meslek yeni maaşlar hesaplanırken, ek göstergede kademeli geçiş gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat maaşı ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:26
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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar sürüyor. Öte yandan düzenlemeye ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Memur ve emeklilerin maaşlarında ne kadar artış yapılacağı merak edilirken, mesleklere göe yeni maaşlar yeniden hesaplandı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat maaşı ne kadar artacak? İşte cevaplar...

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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

KADEMELİ GEÇİŞ

Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. MemurSen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağanüstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.