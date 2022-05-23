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Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...
Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mayıs sonunda açıklanacağı duyurulan yeni düzenlemenin detayları belli olurken, memur maaşlarında ne kadar artış yapılacağı merak edilmeye başlandı. Meslek meslek yeni maaşlar hesaplanırken, ek göstergede kademeli geçiş gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat maaşı ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:43Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:26