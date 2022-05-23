23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

Emekli ve memur zammı için enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları güncellendi. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak revize edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71, memur zammı için yüzde 31,21 zaten kesinleşmişti. Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından hesaplamalar yeniden güncellenecek. Rakamlar üzerinden emekli ve memur maaşlarını hesapladık. Peki, Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 19:32
  • 1
  • 18
Emekli Temmuz zammı için 3’lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama yapıldı. Yeni veri son dakika açıklandı. Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi. Enflasyon farkı ve ek zam ile milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı kazançlı geçecek. Merkez Bankası tarafından yayımlanan enflasyon beklenti anketi sonrasında yeni hesaplamalar merak edilmeye başlandı. Diğer yandan vatandaşlar, "Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte yeni rakamlar ile maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Emekli Temmuz zammı için 3’lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.

  • 3
  • 18
Emekli Temmuz zammı için 3’lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

  • 4
  • 18
Emekli Temmuz zammı için 3’lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI İLE 4 AYLIK ZAM VE FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK'in 4 aylık enflasyon oranı olan yüzde 31,71'i açıklamasıyla beraber emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

  • 5
  • 18
Emekli Temmuz zammı için 3’lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI: YÜZDE 31,71

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.

Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.