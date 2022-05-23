23 Mayıs 2022, Pazartesi
Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...
Emekli ve memur zammı için enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplamaları güncellendi. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı 2022 enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak revize edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71, memur zammı için yüzde 31,21 zaten kesinleşmişti. Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından hesaplamalar yeniden güncellenecek. Rakamlar üzerinden emekli ve memur maaşlarını hesapladık. Peki, Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 19:32
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