Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Altı aylık enflasyon oranının belli olmasına son iki veri kaldı. İlk dört aylık enflasyon oranı açıklanırken, mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en düşük emekli ve memur maaşı yeniden gündeme geldi. Yeni hesaplamalara göre aylıklara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Peki, 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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