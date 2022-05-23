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Haberler Galeri Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Altı aylık enflasyon oranının belli olmasına son iki veri kaldı. İlk dört aylık enflasyon oranı açıklanırken, mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en düşük emekli ve memur maaşı yeniden gündeme geldi. Yeni hesaplamalara göre aylıklara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Peki, 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:06
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Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Mayıs enflasyon tahmini sonrası memur ve emekli maaşı yeniden hesaplandı. 2022'nin altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarında zam alacak olan vatadanşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Tahminlere göre, enflasyonun Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3,97 oranında yükselmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon toplamının ise yüzde 41 olması bekleniyor. Peki, 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

2022'nin ilk dört ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı yüzde 31,71 oranında oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayına ilişkin enflasyon tahminleri açıklandı. Rapora göre, enflasyonun mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,97, Haziran ayında ise yüzde 2,97 yükselmesi bekleniyor.

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Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 41 olarak gerçekleşti. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41 oranında zam oluştu.

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Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın mayıs tahminine göre 6 aylık fark sonucu 6.429 TL olan en düşük memur maaşı 9.064 TL'ye yükselecek.

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Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 2.500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, bu orana göre hesaplandığında 3.525 TL'ye yükselecek.