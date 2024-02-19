Emekli olacaklara altın tarihler! SGK’ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...

EYT'LİLER VE SİGORTALILAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER

Emeklilik başvurusunun tarihindeki belirlilik, aylık hesaplamalar ve refah paylarının uygulanması açısından hayati bir öneme sahip.

Örneğin, Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık ödeme tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacaktır. Mart ayında başvuran bir kişi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacaktır. Bu şekilde, her iki emekli de işlemleri tamamlanmış veya bitmemiş olsa bile toplu ödemelerin yapıldığı zaman ikramiyeden de faydalanabilecektir.