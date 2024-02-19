Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
Bayram ikramiyelerine yapılan %50'lik zamdan, yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da faydalanacaklar. Ancak, başvuruların tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. İşte emekli olacaklara altın tarihler...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024
06:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
06:46
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Önümüzdeki bayramda ikramiyenin yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından yasal düzenleme hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Bu arada, emeklilik için gün sayanlar, başvurularını yapmış ancak işlemlerin tamamlanmasını bekleyenler, ya da yeni emekli olanlar da bu artıştan yararlanacaklar. Ancak, belirli tarihlerde başvuruda bulunulması gerektiği unutulmamalıdır.
İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...
EMEKLİLERE YÜZDE 50 ZAM!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Başkan Erdoğan, 2018'de başlatılan bayram ikramiyesinin önce bin lira olarak belirlendiğini, ardından bin 100 ve sonrasında ise 2 bin liraya çıkarıldığını ifade etti. Önümüzdeki bayramda ise bu rakamın yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Böylece, emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, bu artışı içeren yasal düzenlemenin TBMM'ye sunuldu. SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri, ödenecek zamlı ikramiyeden faydalanacaklar.
BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLARI
Bu artıştan yararlanmak isteyenlerin belirli tarihlerde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş alan vatandaşlara ödenmektedir. Dolayısıyla, bu artıştan yararlanmak için ana kriter aylık maaş almaktır. Emekliler açısından, aylık maaş alanlar veya almaya başlayanlar bu artıştan faydalanacaktır.
Bu yıl için ilk ikramiye, Ramazan Bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Yani, 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış veya kazanacak olan tüm emekliler bu ikramiyeyi alacaktır. Eğer EYT'liler veya diğer sigortalılar 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri tamamlanmasa bile Ramazan Bayramı ikramiyesini hak edeceklerdir.
EYT'LİLER VE SİGORTALILAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER
Emeklilik başvurusunun tarihindeki belirlilik, aylık hesaplamalar ve refah paylarının uygulanması açısından hayati bir öneme sahip.
Örneğin, Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık ödeme tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacaktır. Mart ayında başvuran bir kişi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacaktır. Bu şekilde, her iki emekli de işlemleri tamamlanmış veya bitmemiş olsa bile toplu ödemelerin yapıldığı zaman ikramiyeden de faydalanabilecektir.