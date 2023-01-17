17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarına kavuşuyor. Yeni zam oranlarının Meclis'ten geçmesinin ardından emekililerin zam farklarını bu ay alabilecek. Yüzde 30 zam ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. Her ay belirli tarihlerde gerçekleştirilen emekli maaşı ödemelerinin bu ay için başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi nasıl? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...