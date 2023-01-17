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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarına kavuşuyor. Yeni zam oranlarının Meclis'ten geçmesinin ardından emekililerin zam farklarını bu ay alabilecek. Yüzde 30 zam ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. Her ay belirli tarihlerde gerçekleştirilen emekli maaşı ödemelerinin bu ay için başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi nasıl? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:05
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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeni zam oranlarının Meclis'ten geçmesinin ardından milyonlarca emekli yeni aylıklarını beklemeye başladı. Yaklaşık 14 milyon emekli bu ay yeni zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki, 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi nasıl? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

17 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI YATTI MI?

Zamlı maaş ödemeleri SSK emeklileri için bugün başladı. SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

İşte emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre maaş ödeme takvimi:

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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

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17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.