Emekli maaşı olanlara İKRAMİYE GİBİ ÖDEME 7.500 TL nakit veriliyor! 2023 banka promosyonları GÜNCELLENDİ! Akbank, TEB, ING BANK, Vakıfbank..

Bankaların emekli promosyonları milyonlarca emeklinin takip ettiği konular arasında. Emekli promosyon ödemeleri maaş zamlarının ardından sıklıkla gündeme getiriliyor. 2 milyon 200 bin EYT'linin de sisteme girmesiyle bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. Peki, 2023 yılında hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte, Akbank, TEB, ING BANK, Vakıfbank gibi bankaların promosyon ödemeleri...