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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası 2020 yılının ilk Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Sabah toplanan Merkez Bankası saat 14.00 itibarıyla resmi açıklama ile faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası beklentilerin aksine faizi sabit tutmayarak bir indirime daha gitti. Yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 12'den 11,25'e düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamanın ardından gözler kamu bankaları ve özel bankalara çevrildi. 0,79'a kadar gerileyen konut kredisi başta olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredisinde bankaların yapacağı hamleler merakla bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü? En uygun kredi faiz oranı kaç? En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? İşte merak edilen soruların yanıtları ve 16 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 14:30
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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını verdi. Faiz indirim hamlelerini sürdüren Merkez Bankası yeni bir adım daha atarak ekonomistleri ters köşe yaptı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine ihtimal verilmezken, politika faizi yüzde 12'den 11,25'e düşürüldü. Yapılan hamle ile tek haneli faiz beklentisine bir adım daha yaklaşıldı. Merkez'in kararı vatandaşları mutlu ederken, gözler kamu bankaları ve özel bankalara çevrildi. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü? İşte detaylar...

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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

75 BAZ PUAN İNDİRİM GELDİ

Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.

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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

UYSAL BAŞKANLIĞINDA FAİZE FREN

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası yerine geçen Murat Uysal faize set çekti. Temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranı 6 ayda rekor denilebilecek oranda geriledi. Uysal başkanlığındaki toplantılarda faiz 12,75 oranında geriledi.

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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan faiz kararı açıklanmadan önce bir değerlendirme yaptı. Erdoğan'ın faiz mesajı şöyle:

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Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek 2019'da tekrar yükselişe geçtik. Döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk. Faizin aşağı inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik, indi, iniyor ve bugün de açıklama yapılacak. 2003 yılından önce yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana 10,3 olarak gerçekleşti. 2019 enflasyonu da 11,8 ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı. Yeni ekonomi programında enflasyonun yüzde 8,5'a, program sonunda yüzde 4'lere düşmesini bekliyoruz.