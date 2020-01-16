Merkez Bankası'ndan ilk faiz kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası 2020 yılının ilk Para Politikaları Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Sabah toplanan Merkez Bankası saat 14.00 itibarıyla resmi açıklama ile faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası beklentilerin aksine faizi sabit tutmayarak bir indirime daha gitti. Yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 12'den 11,25'e düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamanın ardından gözler kamu bankaları ve özel bankalara çevrildi. 0,79'a kadar gerileyen konut kredisi başta olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredisinde bankaların yapacağı hamleler merakla bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti kredi faizleri düştü mü? En uygun kredi faiz oranı kaç? En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? İşte merak edilen soruların yanıtları ve 16 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





