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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

Emekliler promosyon ödemesini bekliyor. Yeni yılda maaş zammını cebine koyan emekliler, enflasyon farkını da alacak. Enflasyon farkı ile birlikte 6.5 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri diğer ek ödemeleri de araştırıyor. Emeklilerin en önemli ek ödemesi hiç kuşkusuz ki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1000'er TL'lik ikramiyeler. Bunun dışında maaşını taşıyan vatandaşlara bankalar tarafından yüksek miktarda promosyon ücreti de veriliyor. Bankalar bu yılda müşteri kapmak için kesenin ağzını açtı. Emeklilere 350 TL ile 700 TL arası cazip teklifler var. Bazı bankalar emeklileri yönlendiren vatandaşlara da 100 TL veriyor. Peki, en fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada? İşte emekli promosyonu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 16:33
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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

Emeklilere bir müjde de promosyon konusunda geldi. Bankalar daha fazla emekli maaş müşterisi kazanmak için kesenin ağzını açtı. Emeklilere maaşlarını taşımları karşılığında 350 TL ile 700 TL arasında değişen ek ödeme teklifleri sunuluyor. Emekliler maaşını taşımak için en yüksek teklifi bekliyor. Süre azalırken araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, en fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...

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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

ÖDEMELER ARTIYOR

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

700 TL'Yİ GÖRDÜ

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

EMEKLİLERDEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.

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Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

İŞTE PROMOSYON VEREN BANKALAR

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Garanti Bankası tarafından sunulan promosyon ödemesinde, diğer bankaların kampanyalarında olduğu gibi tek koşul bulunuyor.

Banka promosyon ödemesi için emekli vatandaşların 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bünyesinden almalarını istiyor. Bu şartı sağlayan ve 3 yıllık taahhüt veren vatandaşlar Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasından yararlanabilirler.
Ne Kadar Promosyon Ödemesi Alırım?