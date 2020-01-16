Emekliye 700 TL promosyon ödemesi! En fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada?

Emekliler promosyon ödemesini bekliyor. Yeni yılda maaş zammını cebine koyan emekliler, enflasyon farkını da alacak. Enflasyon farkı ile birlikte 6.5 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri diğer ek ödemeleri de araştırıyor. Emeklilerin en önemli ek ödemesi hiç kuşkusuz ki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1000'er TL'lik ikramiyeler. Bunun dışında maaşını taşıyan vatandaşlara bankalar tarafından yüksek miktarda promosyon ücreti de veriliyor. Bankalar bu yılda müşteri kapmak için kesenin ağzını açtı. Emeklilere 350 TL ile 700 TL arası cazip teklifler var. Bazı bankalar emeklileri yönlendiren vatandaşlara da 100 TL veriyor. Peki, en fazla emekli promosyon ödemesi hangi bankada? İşte emekli promosyonu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





