16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu dün sona erdi! Türkiye genelinde 1 milyon 137 bin 982 kişi sosyal konut için başvuruda bulundu. Yapılacak konutların 11 katını aşan başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projelerinin hızla bitirilmesi talimatını vermiş, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasını istemişti. İlk kazmanın şubat ayı içerisinde vurulması, kuraların ise mart ayında yapılması bekleniyordu. Ancak kura çekim tarihi daha da öne çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarihi projenin kura çekim tarihini resmen duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 10:33
  • 1
  • 22
100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için süreç hızla ilerliyor. Başvurular dün itibarıyla son kez alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklama ile 1 milyon 137 bin 982 kişinin TOKİ konutları için başvurduğunu söyledi. Yapılacak konutun 11 katı olarak gerçekleşen başvurular sonrası gözler kura çekimine çevrildi. TOKİ evlerinin 1.5 yılda sahiplerine teslim edilmesi için hummalı bir çalışma var. Kura çekim tarihi de öne çekildi. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

  • 2
  • 22
100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

BAŞVURULAR DÜN SONA ERDİ

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık'ta başladı, 15 Ocak'ta resmen sona erdi. Başvuru süresince Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden işlemler gerçekleşti. 81 ilde yapılacak projelerin tam olarak inşa edileceği yerler de vatandaşlara duyuruldu.

  • 3
  • 22
100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

1 MİLYON 137 BİN 982 KİŞİ BAŞVURDU

TOKİ konutları için beklenenin çok üzerinde başvuru geldi. Rekor sayıdaki başvuru Bakan Murat Kurum tarafından duyuruldu. Bakan Kurum, 1 milyon 137 bin 982 kişinin 1 aylık dilimde konutlar için başvuru yaptığını resmen açıkladı.

  • 4
  • 22
100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1.5 YIL SÜRE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirliyi ev sahibi yapma konusunda büyük bir hassasiyeti olduğu biliniyor. Başkan Erdoğan, her yıl en az 100 bin konut yapılmasını istiyor. İlk proje için ise TOKİ'ye 1.5 yılda tamamlayın talimatı verdi. İlk kazmanın şubat ayında vurulması bekleniyor.

  • 5
  • 22
100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

KURA ÇEKİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

TOKİ konutları için yapılacak kura çekiminin tarihi merakla beklenirken kulislerde mart ayı ve nisan ayı işaret ediliyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin kura çekim işleminin yapılacağı tarihi duyurdu.