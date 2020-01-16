100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu dün sona erdi! Türkiye genelinde 1 milyon 137 bin 982 kişi sosyal konut için başvuruda bulundu. Yapılacak konutların 11 katını aşan başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projelerinin hızla bitirilmesi talimatını vermiş, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasını istemişti. İlk kazmanın şubat ayı içerisinde vurulması, kuraların ise mart ayında yapılması bekleniyordu. Ancak kura çekim tarihi daha da öne çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarihi projenin kura çekim tarihini resmen duyurdu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





