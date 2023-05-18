18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylıkları bağlandı. Geçmiş yıldan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim aylığa engel olurken, 450 bin kişi eksiği tamamlayıp emekli oldu. Bayram ikramiyesinin de ne zaman yatacağı da belli oldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 10:15
  • 1
  • 18
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.

  • 3
  • 18
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

  • 4
  • 18
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

  • 5
  • 18
EYT’de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor. İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.