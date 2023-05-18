EYT'de aylık bekleyenler dikkat! Eksik prim detayı | Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 200 bin vatandaşın emekli aylıkları bağlandı. Geçmiş yıldan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim aylığa engel olurken, 450 bin kişi eksiği tamamlayıp emekli oldu. Bayram ikramiyesinin de ne zaman yatacağı da belli oldu.

Sabah Giriş Tarihi: 18.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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