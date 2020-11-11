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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilik yaşı düşüyor, hemen emekli olun! Çocuk başına 2 yıl fırsatı! İşte tüm detaylar... Emeklilik yaşı düşüyor, hemen emekli olun! Çocuk başına 2 yıl fırsatı! İşte tüm detaylar...
SGK hakkı bulunan ve aktif çalışma hayatını sürdüren binlerce vatandaşın gündeminde emekli olmak yer alıyor. Ne zaman emekli olacağım ve emekli olduğumda ne kadar maaş alırım sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor. Örnek vermek gerekirse, ağır işte bir işte 20 yıl çalışmış kişi 25 yıl çalışmış sayılarak emekli olabiliyor. Çalışmakta olduğunuz işin durumunu sorgulamak için SGK ile irtibata geçmeniz gerekiyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:45
Borçlanma yaparak prim eksikleri yer alan vatandaşlar için bu kapsamda eksikleri kapatmayı başarabiliyor. Borçlanma kapsamında eğer prim eksikleri yüzünden emekli olamıyorlarsa bu anlarda yanlış yolları tercih edebiliyor. Bu yüzden prim borçları ile 49, sigorta çalışma süreleri ile 51 yaşında emekli olmak için belirli adımları takip etmek gerekir. Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?
Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.
DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMAK
Doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 yıl daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer yıl erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Askerlik borçlanması ile erken emekli olmak için erkeklerin borçlanma haklarından yararlanması gerekir. Tam 1 ve 2 yıl arasında daha erken emekli olma fırsatları sunulur. Bu süreçlerde vatandaşların askere gitmeden sigortalı bir şekilde iş hayatına başlaması, fakat askerde olduğu sürelerde iş verenler tarafından prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekir.
STAJ SİGORTASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.