Emeklilik yaşı düşüyor, hemen emekli olun! Çocuk başına 2 yıl fırsatı! İşte tüm detaylar...

SGK hakkı bulunan ve aktif çalışma hayatını sürdüren binlerce vatandaşın gündeminde emekli olmak yer alıyor. Ne zaman emekli olacağım ve emekli olduğumda ne kadar maaş alırım sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor. Örnek vermek gerekirse, ağır işte bir işte 20 yıl çalışmış kişi 25 yıl çalışmış sayılarak emekli olabiliyor. Çalışmakta olduğunuz işin durumunu sorgulamak için SGK ile irtibata geçmeniz gerekiyor.