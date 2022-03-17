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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası petrol fiyatlarında artış görülmüş, bu durum dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Brent petrol fiyatında gerileme başlamasının ardından akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Peki, 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 indirim sonrası benzinin litresi ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 10:44
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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

17 Mart akaryakıt fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu durum dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden oldu. Son üç gündür akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 indirim sonrası benzinin ve mazotun litresi ne kadar, kaç lira? İşte son gelişmeler...

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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

17 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 1 kuruş, benzine 62 kuruş indirim geldi. İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı:

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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 18,01 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 18,21 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 18,02 TL

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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 18,67 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 18,77 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 18,77 TL

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Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

3 GÜNDE 3 İNDİRİM

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan indirime bir yenisi daha eklendi. 17 Mart'ın ilk saatleriyle benzin fiyatlarında 62 kuruşluk indirim görülecek. Motorinde ise indirim 1 lira 1 kuruş olacak.