Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?

17 Mart akaryakıt fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu durum dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden oldu. Son üç gündür akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 indirim sonrası benzinin ve mazotun litresi ne kadar, kaç lira? İşte son gelişmeler...