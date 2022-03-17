17 Mart 2022, Perşembe
Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?
Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası petrol fiyatlarında artış görülmüş, bu durum dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Brent petrol fiyatında gerileme başlamasının ardından akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Peki, 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 indirim sonrası benzinin litresi ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 10:44
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