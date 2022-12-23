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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Ocak 2023'te memura ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş asgari ücret zam oranlarının ardından memur maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? 2023'te memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 08:32
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Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenen memur maaş zammı için aralık ayının verileri bekleniyor. Peki emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

SON VERİ 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon oranı belli olacak.

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Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Bu veriler ışığında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci altı aylık oranına göre zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak..

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Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

EMEKLİYE %17.17, MEMURA %18.27 ZAM

3 Ocak'ta açıklanan son veri öncesinde, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.

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Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Anketteki yüzde 66.80'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 18.27 zam alacak.