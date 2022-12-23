Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR ZAM ORANI 2023

Ocak 2023'te memura ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş asgari ücret zam oranlarının ardından memur maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? 2023'te memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 08:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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