Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı | Memur, Polis, Hemşire, Öğretmen...
Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Peki kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2022
06:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği gibi 3600 ek gösterge düzenlemesine son noktayı koydu. Daha önce sadece öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile sınırlı olan düzenleme bütün memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, birinci dereceye gelen memurlar doğrudan 3600 ek göstergeye yükselecek. Bütün memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapıldı. Böylece emekli aylıklarında 1391 liraya, emekli ikramiyesinde 50 bin 150 liraya kadar varan artışlar söz konusu olacak.
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15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıkladı. Ek gösterge, kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan temel parametreyi oluşturuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesindeki ayrıntılar şöyle:
5.3 MİLYON MEMUR, EMEKLİ YARARLANACAK E k gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 5.3 milyon memurun yüzünü güldüren düzenleme aynı zamanda beklentisi olmayan iki ayrı kategorideki kamu görevlileri için de bir sürpriz içerdi.
Genel müdür yardımcılarının 3600 olan ek göstergesi 800 puan artışla 4400'e yükselirken, şube ve ilçe müdürleri de ek göstergesine de 800 puan artış yapıldı, böylece 2200'den 3000'e çıkarıldı. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde oldu.
1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesinden halen emekli olan kamu çalışanları da yararlanacak. Kamuda 30 yıl çalışan bir memurun emekli aylığında 1234 ile 1391 lira arasında bir artış söz konusu olacak. Emekli ikramiyesinde de 44 bin lira ile 50 bin 150 lira arasında artış yaşanacak.