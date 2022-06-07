Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı | Memur, Polis, Hemşire, Öğretmen...

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Peki kim ne kadar alacak?

Sabah Giriş Tarihi: 07.06.2022 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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