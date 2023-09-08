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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan ve Avrupa'nın en yüksek binası olma özelliği taşıyan Merkez Bankası'nın çatısının cam montajı alanında uzman 40 kişilik ekip tarafından yapılmaya başlandı. 353 metre uzunluğundaki, 72 katlı binadaki montajı mühdendis ve dağcılardan oluşan bir ekip sürdürüyor. Yerden 353 metre yukarıda yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 16:39
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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ve Avrupa'nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyan, 353 metre uzunluğundaki 72 katlı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çatısının cam montajı, alanında uzman 40 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan TCMB binasının inşaat çalışmaları sürüyor.

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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

Söz konusu çalışmalar kapsamında çatı bölümlerinin yerleştirilmesine başlandı. Alanında uzman, 40 kişilik mühendis ve dağcılardan oluşan ekipçe yürütülen çalışmalarda, çatının cam montajları yapıldı.

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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

Binanın inşasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla basın gezisi düzenlendi.

Gezide, gazetecilere bilgi veren İstanbul Finans Merkezi'nde Turner International Firmasında Proje Yönetim Danışmanı Burak Oruç, TCMB binasının herkes tarafından ziyaret edilebileceğini söyledi.

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Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...

Binanın 353,90 metre yükseklikle Türkiye ve Avrupa'nın, Rusya bölgesi hariç en yüksek binası konumunda olduğunu aktaran Oruç, şöyle konuştu: "327 bin metrekare inşaat alanına sahip ve akıllı teknolojilerle inşa edilmiş bir bina. Üst cihannümada cephe çalışmalarımız devam ediyor. Panellerle gelip burada cam montajlarını yapıyoruz. Türkiye deprem şartnamesinde öngörülen en yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmış ve imalatı yapılmış bir bina. Bugün devam eden üst cihannümada dağcılarımızın cephe çalışmalarını yapıyor. Bunun haricinde binamızda cephe sistemleri, doğal havalandırma sistemleri, özel olarak tasarlandı."