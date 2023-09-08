08 Eylül 2023, Cuma
Merkez Bankası binasında nefes kesen çalışma! Yerden 353 metre yükseklikte...
İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan ve Avrupa'nın en yüksek binası olma özelliği taşıyan Merkez Bankası'nın çatısının cam montajı alanında uzman 40 kişilik ekip tarafından yapılmaya başlandı. 353 metre uzunluğundaki, 72 katlı binadaki montajı mühdendis ve dağcılardan oluşan bir ekip sürdürüyor. Yerden 353 metre yukarıda yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler nefesleri kesti.
Giriş Tarihi: 08.09.2023 16:39
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