HaberlerGaleriEvde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül ayının ilk haftasının geçmesiyle birlikte vatandaşlar, maaşlarının yatacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Ödemelerden faydalananlar, "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 8 Eylül 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi ile e-Devlet sorgulama ekranı...