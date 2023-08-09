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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül ayının ilk haftasının geçmesiyle birlikte vatandaşlar, maaşlarının yatacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Ödemelerden faydalananlar, "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 8 Eylül 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi ile e-Devlet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 18:53
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi, bakıcısı veya ailesine verilen bir sosyal yardım türüdür. İhtiyacı olan kişilere maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen ödemeler Eylül ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır.