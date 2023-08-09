Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi, bakıcısı veya ailesine verilen bir sosyal yardım türüdür. İhtiyacı olan kişilere maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen ödemeler Eylül ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı!