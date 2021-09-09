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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin ekonomik görünüme dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:56
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

ENFLASYONUN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
SABAH'ta yer alan habere göre, Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlığı altında düzenlenen hibrit toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de makroekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

Ağustosta TÜFE'deki artışa karşılık, çekirdek enflasyonun 0.46 puan gerileyerek yüzde 16.76'ya indiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Ağustos ayında yıllık enflasyon gıda grubunda oldukça belirgin artarken hizmet grubunda sınırlı bir miktar yükseldi, diğer ana gruplarda ise geriledi. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

Çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırdığını belirten Kavcıoğlu, "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınıyor" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...

YATIRIM İŞTAHI ÇOK YÜKSEK
Son döneme ilişkin gelişmeleri anlatırken yatırımlara özel bir vurgu yapan Kavcıoğlu, ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan verilerin, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında daha belirgin olmak üzere, yatırımların büyümeye önemli oranda katkı verdiğini gösterdiğine dikkati çekti. Kavcıoğlu, TCMB olarak yaptıkları çalışmaların firmaların yatırım iştahının yüksek olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, "Son dönemde yapılan anketlerde, firmalarımız inşaat sektörü dışında kalan tüm sektörlerde faaliyeti/üretimi kısıtlayan unsurlar arasında mali imkânsızlıklar veya finansal sorunların payının azaldığını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte de firmaların istihdam beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini, yatırım eğiliminin ise ana sektörler genelinde güçlü seyrettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz" diye konuştu.