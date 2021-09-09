09 Eylül 2021, Perşembe
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş açıklama! Dolar rezervleri arttı enflasyon ise...
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin ekonomik görünüme dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:56
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