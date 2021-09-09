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Haberler Galeri Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Koronavirüsle mücadele döneminde iş yoğunluğunun arttığı dönemde "geçici iş ilişkisi" hem işgücü ihtiyacını karşıladı hem de maliyetleri düşürdü. Geçici iş ilişkisi uygulaması hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların dolmasına katkı sunuyor. Peki Geçici işçi nedir, nasıl bulunur? Geçici işçinin hakları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:44
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Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Salgınla mücadele döneminde iş yoğunluğunun arttığı dönemde "geçici iş ilişkisi" hem işgücü ihtiyacını karşıladı hem de maliyetleri düşürdü. Geçici iş ilişkisi uygulaması hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların dolmasına katkı sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Özel istihdam büroları aracığıyla gerçekleştirilen geçici iş ilişkisi işgücü piyasasına uyumu kolaylaştırırken, hem işe giriş hem de deneyim imkânı sunuyor.

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Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

SABAH'ta yer alan habere göre, Mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmadan geçici işçi çalıştırılabiliyor. İş hacminin artması durumunda en fazla 4 ay geçici iş ilişkisi kurulabiliyor.

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Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren geçici iş ilişkisinde işçi ve işverenin hakları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

1- Geçici iş ilişkisi nedir?
Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesinde, aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulan iş ilişkisine "geçici iş ilişkisi" deniyor.