Devlet işçinin yanında! Geçici işçi nedir hakları nelerdir? Tüm sosyal haklardan eksiksiz faydalanan işçiler...

Koronavirüsle mücadele döneminde iş yoğunluğunun arttığı dönemde "geçici iş ilişkisi" hem işgücü ihtiyacını karşıladı hem de maliyetleri düşürdü. Geçici iş ilişkisi uygulaması hastalık, doğum, askerlik gibi nedenlerle boşalan pozisyonların dolmasına katkı sunuyor. Peki Geçici işçi nedir, nasıl bulunur? Geçici işçinin hakları nelerdir? İşte detaylar...