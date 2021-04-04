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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Merakla bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021 zam var mı? Merakla bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021 zam var mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesini cebine koyuyor. Ramazan ve Kurban bayramında 1000'er TL ödeme alan emeklilerin yeni yılda zam talepleri sürüyor. 6 aylık enflasyon farkının emekli ikramiyelerine yansıtılıp yansıtılmayacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021 zam var mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 21:28
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021 zam var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle emekli ikramiye ödemeleri öne çekilmişti. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi 2021 zam var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?
İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?
Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.