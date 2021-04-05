Emekliye çifte fırsat: 2000 TL için nisan formülü! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ay emekli aylığı başvurusu yapanlar, bu yıl 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği, bakanl��klara mektup gönderdi ve emeklilerin kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlanmasını talep etti. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...