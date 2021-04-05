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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye çifte fırsat: 2000 TL için nisan formülü! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye çifte fırsat: 2000 TL için nisan formülü! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ay emekli aylığı başvurusu yapanlar, bu yıl 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği, bakanl��klara mektup gönderdi ve emeklilerin kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlanmasını talep etti. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 08:51
2018'de başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilere önemli bir ek gelir kapısı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de iple çekiyor.
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor.
Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor.
TARİHLERE DİKKAT! İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.