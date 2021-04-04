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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İşçi, memur, Bağkur'lu herkesi ilgilendiriyor! Toplu ödeme fırsatı! Başvuru yapanlar... İşçi, memur, Bağkur'lu herkesi ilgilendiriyor! Toplu ödeme fırsatı! Başvuru yapanlar...
Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar toplu ödeme imkanından yararlanabiliyor. Para ödemesi alabilmenin ilk şartı ise emekli olmamak. Ödemeler SGK tarafından yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kur'lu olan herkes yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak bir süre çalışmış fakat emekli prim gününü dolduramamış vatandaşlar için SGK toplu halde prim iadesi yapıyor. İşte, SGK toplu para iadesinden yararlanma koşulları...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:23 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:23
SGK tarafından koşulları yerine getiren vatandaşlara toplu para iadesi yapılıyor. İş hayatına başlayan vatandaşlar, ne zaman emekli olacağını sorgulamaya başlıyor. Bazı durumlarda her zaman emekli olacak kadar çalışma imkanı bulunmuyor. Çalışan herkes çalıştığı süre boyunca SGK'ya prim ödüyor. İşveren trafından yapılan bu ödemeler çalışanın emeklili olamaması durumunda SGK tarafından iade ediliyor. Başvurular için şartları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK TOPLU OLARAK İADE EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlar ile vatandaşların emekli olmasını kolaylaştırıyor.
Ancak tüm bu haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma ve borçlanma imkanları yoksa, emekli olamasalar da ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.
YAZILI BAŞVURU ŞARTI BULUNUYOR Kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak prim iadesi alması mümkün. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.
Bağkur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.