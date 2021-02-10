Merak üzerine kurdu hayatı değişti! 15 yıldır elektriğe para vermiyor! 220 volt elektrik...

"TOPLAM MALİYETİ 20 BİN LİRA, 15 YILDIR KULLANIYORUM"

Panellerin, şimdiye kadarki toplam maliyetinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu ancak 15 yıldır kullandığı için kendini amorti ettiğini kaydeden Gürgezoğlu, "Yaklaşık olarak da 15 senedir kullanıyorum ve şuan için bir sıkıntım yok. Zaten panellerin ömrü yaklaşık 25 yıl olduğu söylendi. Bunların bir kısmını da kendim yerleştirdim. Meraklı olduğum için üstesinden geldim" diye konuştu.