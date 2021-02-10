Emekliye promosyon müjdesi: Ücretler zamlandı! Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı?

Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1 Şubat tarihinden itibaren emekli olanlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler için promosyon ödemesi yapılıyor. Yeni yılın ilk döneminde zamlı maaşlarını ceplerine koyan emeklilere bir müjde de bankalardan geldi. Emekliler, maaşlarına göre 500 liradan başlayıp 1600 liraya varan promosyon alacak. İşte, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En fazla promosyon veren banka hangisi?