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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye promosyon müjdesi: Ücretler zamlandı! Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı? Emekliye promosyon müjdesi: Ücretler zamlandı! Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı?
Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1 Şubat tarihinden itibaren emekli olanlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler için promosyon ödemesi yapılıyor. Yeni yılın ilk döneminde zamlı maaşlarını ceplerine koyan emeklilere bir müjde de bankalardan geldi. Emekliler, maaşlarına göre 500 liradan başlayıp 1600 liraya varan promosyon alacak. İşte, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En fazla promosyon veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 10.02.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 23:22
Emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon müjdesi geldi. Bankalar yeni yılda promosyon ödemeleri için güncel listeleri açıklıyor. Maaşa göre en az 500 lira ve 1600 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bankaların müşterileri için kıyasıya mücadeleye başladı. En fazla promosyon ödemesi yapan banka vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekliye 1600 TL promosyon ödemesi olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR TEB'DEN EMEKLİLERE 1600 TL PROMOSYON Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. EN AZ 1000 LİRA ÖDENECEK Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL'ye kadar olan emekliler 1.000 TL'ye; 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL'ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek. EFT VE HAVALEDEN ÜCRET ALINMIYOR Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB Şubeleri'nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.
Şubat ayı içerisinde TEB emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda da onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 300 TL'ye varan indirim hakkı kazanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabilirler.