Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce işçi için kritik tarih: 4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih... Binlerce işçi için kritik tarih: 4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih...
4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce işçiyi ilgilendiren ilave tediye ödemelerinin ilki geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Ödemelerin ardından, işçilerin gözü 2. ödemelerin yapılacağı tarihe çevirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ikinci tediye ödemelerinin de tarihi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ikinci ödeme takvimi merak ediliyor. İşte, 4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 19:31
4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı taşeron işçi tediye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bu yılki ilk 26 günlük tediye ödemelerinin 13 günlük ilk taksidi 29 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Her yıl 52 günlük ikramiye alan 4D'li taşeron işçilere yılın 13 günlük ikinci taksit ödemesi tarihi de duyuruldu. Tediye ödemeleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron 2. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri 29 ocak itibari ile hesaplara yatırılıyor." dedi.
Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.
Ödeme tarihleri daha önce Resmi Gazete içerisinde de yayımlanmıştı.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.