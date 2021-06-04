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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce memur ve emekli yılın ikinci yarısında maaşlarına uygulanacak zam miktarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Temmuz ayına çevirdi. Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi. İşte, memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 18:14
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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz maaşlarına yapılacak zam oranı için kritik sürece geçildi. Bilindiği üzere maaşlara Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. İşte, memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39
*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı