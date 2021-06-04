Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...

Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz maaşlarına yapılacak zam oranı için kritik sürece geçildi. Bilindiği üzere maaşlara Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. İşte, memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...