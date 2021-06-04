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Memurun yüzü gülecek! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce memur ve emekli yılın ikinci yarısında maaşlarına uygulanacak zam miktarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Temmuz ayına çevirdi. Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi. İşte, memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 04.06.2021 18:14
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