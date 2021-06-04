Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

Halkbank kredi imkanıyla acil nakit ihtiyacı olanlara destek oluyor. Kredi paketleriyle vatandaşlara çeşitli imkanlar sunuluyor. Emekli vatandaşlar için uygun geri ödemeli kredi imkanının detayları merak ediliyor. Halkbank'ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; 5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Sunulan kredi paketine internet ve mobil şubeler aracılığıyla başvurmak oldukça basit olarak yapılıyor. Ancak SMS ile başvuru yapacaklara üst limit 5.000 TL olarak belirlendi. İşte, Halkbank SMS ile başvuru detayları...