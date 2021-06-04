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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...
Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara çeşitli fırsatlar sunuluyor. Emekli vatandaşlara anında 5.000 TL kredi imkanı sağlanırken, başvurular ise oldukça basit oluyor. Halkbank tarafından duyurulan kredi fırsatına göre, 190 TL taksitle 36 ay vadeli geri ödemeli 5.000 TL kredi veriliyor. Halkbank'ın sunduğu kredi fırsatına göre başvurular internet ve mobil şubeler üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. SMS ile yapılan başvurularda ise üst limit 5.000 TL olarak belirlendi. İşte, Halkbank kredi fırsatının detayları...
Giriş Tarihi: 04.06.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 19:16
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