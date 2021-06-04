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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara çeşitli fırsatlar sunuluyor. Emekli vatandaşlara anında 5.000 TL kredi imkanı sağlanırken, başvurular ise oldukça basit oluyor. Halkbank tarafından duyurulan kredi fırsatına göre, 190 TL taksitle 36 ay vadeli geri ödemeli 5.000 TL kredi veriliyor. Halkbank'ın sunduğu kredi fırsatına göre başvurular internet ve mobil şubeler üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. SMS ile yapılan başvurularda ise üst limit 5.000 TL olarak belirlendi. İşte, Halkbank kredi fırsatının detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 19:16
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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

Halkbank kredi imkanıyla acil nakit ihtiyacı olanlara destek oluyor. Kredi paketleriyle vatandaşlara çeşitli imkanlar sunuluyor. Emekli vatandaşlar için uygun geri ödemeli kredi imkanının detayları merak ediliyor. Halkbank'ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; 5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Sunulan kredi paketine internet ve mobil şubeler aracılığıyla başvurmak oldukça basit olarak yapılıyor. Ancak SMS ile başvuru yapacaklara üst limit 5.000 TL olarak belirlendi. İşte, Halkbank SMS ile başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

HALKBANK MİNİ EMEKLİ KREDİSİ NEDİR?

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi çekebiliyor.

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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

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Acil nakit ihtiyacı olana müjde! 190 TL taksitle 5.000 TL'ye kadar kredi imkanı! SMS ile başvuruda ise...

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.