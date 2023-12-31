31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksit ödeyerek 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL'den...

TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksit ödeyerek 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL'den...

TOKİ'den ev almak isteyenlere müjde! Başvurular o ilimizde başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Yeni duyuru ile birlikte başvuru ve kura tarihi belli oldu. 2+1 dairelerin en düşük aylık taksitleri 4.732 TL'den başlıyor. Peki, TOKİ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte satışa çıkacak olan daire fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:16
  • 1
  • 9
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL’den...

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye genelinde çeşitli konut projelerini hayata geçiriyor. Genellikle düşük gelir gruplarına yönelik olarak tasarlanan projeler, uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunuyor. İşte, TOKİ tarafından duyurulan 2+1 daire başvuruları hakkında detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL’den...

TOKİ DETAYLARI DUYURDU!

Proje Adı: BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET
MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

  • 3
  • 9
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL’den...

Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 23 Ocak 2024

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Gönen / Balıkesir

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 30 Ocak 2024 - 31 Ocak 2024 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 12 Şubat 2024 - 12 Şubat 2024 arasında

(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

  • 4
  • 9
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL’den...

SATIŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 9
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL’den...

1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,

 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.