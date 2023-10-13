Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

3 ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.