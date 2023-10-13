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Haberler Galeri Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

"En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali hakların belirlendiği toplu sözleşme zammı ile ilgili detaylar netleşti. TÜİK tarafından açıklanan 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ve 3 aylık enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına etki edecek şekilde belirlendi. Peki, memur zammı yüzde kaç olacak? İşte, kalem kalem yeni hesaplamalar...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:33
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Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

Memur maaş zammı Yılbaşı'na yaklaşırken, Türkiye'de büyük bir merak konusu haline geldi. Memurların ve memur emeklilerinin 2024 Ocak maaşlarına dair hesaplamalar 3 aylık enflasyon verilerinin ardından yapılmaya başladı. Peki, en düşük memur maaş ne kadar olacak? İşte, 2024 Ocak memur maaş zammı tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

MEMUR ZAMMINDA ORAN AÇIKLANDI!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

3 ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

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Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

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Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...

BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.