13 Ekim 2023, Cuma
Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...
"En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali hakların belirlendiği toplu sözleşme zammı ile ilgili detaylar netleşti. TÜİK tarafından açıklanan 2023 Eylül ayı enflasyon verileri ve 3 aylık enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına etki edecek şekilde belirlendi. Peki, memur zammı yüzde kaç olacak? İşte, kalem kalem yeni hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:33
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